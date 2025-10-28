أطلق إيلون ماسك وشركته «اكس إيه آي» xAI، موسوعة «غروكيبيديا» التي قدمت على أنها منافسة لـ «ويكيبيديا» المتهمة بالانحياز الأيديولوجي من جانب جزء من الجمهوريين في الولايات المتحدة.

وباتت هذه النسخة الأولى تضم منذ مساء الاثنين أكثر من 885 ألف تعريف في مقابل أكثر من 7 ملايين بالإنجليزية لموسوعة ويكيبيديا.

ووعد ماسك، في رسالة بثها عبر منصة اكس، بنسخة جديدة قريبا «تكون أفضل بعشر مرات» من النسخة الأولى التي هي في الأساس «أفضل من ويكيبيديا برأيي».



إلا أن «غروكيبيديا» تعرض في أول يوم له، إلى عطل مؤقت بعد دقائق من إطلاقه، نتيجة الضغط الكبير على الخوادم، قبل أن يعود إلى العمل لاحقا، حسبما أفادت تقارير أميركية.



وعلى غرار مسؤولين جمهوريين، ينتقد إيلون ماسك ويكيبيديا منذ سنوات عدة. ففي العام 2024 قال إن الموقع «يتحكم به ناشطون من اليسار المتطرف». ودعا إلى التوقف عن تقديم التبرعات إلى هذه المنصة.



وقال ماسك أغنى أغنياء العالم إن «الهدف من غروك و(غروكيبيديا) هو الحقيقة، الحقيقة كاملة، ولا شيء إلا الحقيقة».



ويظهر محتوى بعض المقالات في غروكيبيديا أن النتائج موجهة، على غرار الصفحة المكرسة لإيلون ماسك. فمنذ المقاطع الأولى لسيرته، يشير الموقع إلى أن مالك شركة تسلا وسبايس اكس «أثر في النقاش» في مواضيع عدة، ما أثار «انتقادات وسائل الإعلام التقليدية التي تظهر ميولا يسارية في تغطيتها».



وأسست ويكيبيديا في العام 2001 وهي موسوعة تشاركية يديرها متطوعون وتمول خصوصا من خلال تبرعات. ويمكن لرواد الإنترنت كتابة صفحات فيها أو تعديل صفحات أخرى.



أما محتوى غروكيبيديا فمولد بالذكاء الاصطناعي وبواسطة مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك» لكنه يدرج أيضا مصادر أخرى عدة على كل صفحة.