كالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي المديح للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعهدت بأن تشهد العلاقات بين بلديهما «عصرا ذهبيا» أثناء زيارته لطوكيو، حيث وقعا وثيقتين، الأولى لتعزيز العلاقات بين بلديهما في مجالات الأمن الاقتصادي والنمو، والثانية لإمدادات المعادن الحيوية والنادرة.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي على هامش لقائه كبار قادة الأعمال وكبار في اليوم الثاني من زيارته لطوكيو ان «شراكتنا مع اليابان في اعلى مستوى وعلاقتنا ستكون أقوى من أي وقت مضى». وأضاف «نجحنا في جذب 17 تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية لبلدنا خلال 8 أشهر فقط».

وبذلت تاكايشي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، كل الجهود الممكنة للترحيب بترامب في أول اختبار لها على الساحة الدولية، حتى انها أعلنت أنها سترشحه لجائزة نوبل للسلام، بحسب البيت الأبيض.

في المقابل، قال ترامب الذي يجتمع بالمحافظة تاكايشي للمرة الأولى في جولته الآسيوية الهادفة للتوصل إلى اتفاق مع الصين، إن واشنطن حليفة لليابان «على أعلى مستوى».

وقال ترامب لتاكايشي في قصر أكاساكا «إنه لشرف كبير لي أن أكون معك، خصوصا في هذه المرحلة المبكرة جدا لما أعتقد أنها ستكون من بين أعظم رئاسات الوزراء».

من جانبها، أشادت تاكايشي بجهود ترامب في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا، و«إنجازه التاريخي غير المسبوق» المتمثل باتفاق غزة.

وقالت «أود تحقيق عصر ذهبي جديد في التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، تصبح فيه كل من اليابان والولايات المتحدة أقوى وأكثر ازدهارا».

وأفاد بيان بأن الجانبين وقعا على اتفاق يهدف إلى «تحقيق القدرة على المواجهة وتأمين المعادن الحيوية وسلاسل إمداد المعادن النادرة».

وبعد اجتماعه مع تاكايشي، سارع ترامب للقاء عائلات اليابانيين الذين خطفتهم كوريا الشمالية قبل عقود، مؤكدا أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانبهم بالكامل» في مسعاهم للعثور على أحبائهم.