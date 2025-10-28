أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت -Scott Bessent عن خمسة مرشحين نهائيين لخلافة جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قراره النهائي قبل نهاية العام.

وقال بيسنت إن القائمة تضم كلا من كريستوفر والر - Christopher Waller، وميشيل بومان - Michelle Bowman، العضوين الحاليين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب المحافظ السابق كيفين وارش - Kevin Warsh، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي كيفين هاسيت -Kevin Hassett، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، وريك رايدر -Rick Rieder المدير التنفيذي في شركة بلاك روك لإدارة الأصول.

وأوضح بيسنت أنه سيجري جولة إضافية من المقابلات بعد عطلة عيد الشكر، لتقديم قائمة قوية من المرشحين الى الرئيس ترامب.