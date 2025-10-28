أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط 11 مليون قرص كبتاغون في سيارة آتية من لبنان في محافظة حمص، مضيفة أنها تجري تحقيقات لمعرفة هوية المسؤولين عن عملية التهريب.

وتعد هذه أكبر كمية من الكبتاغون تعلن السلطات السورية عن ضبطها عبر الحدود مع لبنان منذ سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وأورد بيان للداخلية «تمكن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص من ضبط سيارة قادمة من الأراضي اللبنانية، تحتوي على نحو 11 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة في ريف حمص الجنوبي».

وأشار إلى أنه «تمت مصادرة الحبوب المخدرة المهربة، كما جرى ضبط السيارة المستخدمة في عملية التهريب».

وأضاف البيان أن السلطات تواصل «إجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية المتورطين وتحديد الشبكات الإجرامية المرتبطة بالعملية».

وشكل الكبتاغون أكبر صادرات النظام السابق إبان الحرب التي اندلعت في العام 2011. وكان بيع هذه المادة المنشطة وغير القانونية يعد مصدرا أساسيا لتمويل الحكم.

ومنذ إطاحة الأسد، أعلنت السلطات الجديدة ضبط الملايين من حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في البلاد.

وفي 21 أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون بحوزة شبكة لتهريب المخدرات في ريف دمشق وتوقيف المسؤول عنها.