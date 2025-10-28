بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من خطة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وذلك بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، في إطار حرص الوزارة على تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة داخل القطاع التعاوني.

وأوضح العجمي في تصريح صحافي أن المرحلة الثانية من خطة تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية تشمل 47 وظيفة إشرافية شاغرة من مختلف المسميات الوظيفية في 18 جمعية تعاونية، مشيرا إلى أن باب التقديم لتلك الوظائف سيفتح إلكترونيا اعتبارا من الأحد 16 نوفمبر المقبل حتى الأحد 30 من الشهر ذاته، من خلال منصة «فخرنا» التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، مبينا أن هذه المرحلة تأتي امتدادا للجهود التي تبذلها الوزارة ضمن خطة التحول الرقمي الرامية إلى تطوير منظومة التوظيف وتطبيق أعلى معايير النزاهة والموضوعية في عمليات الاختيار والتعيين.