قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان ان «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار» شهد منذ انطلاقه إبرام صفقات تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار قبل أقل من عقد من الزمن.

وذكر الرميان، خلال كلمة افتتاحية في انطلاق جلسات النسخة التاسعة من المؤتمر الذي يحمل شعار «مفتاح الازدهار»، أن هناك حاجة لنموذج جديد من التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص «لمواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة».

ووصف الرميان، الذي يتولى كذلك منصبي رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» ورئيس مجلس أمناء «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية، المؤتمر بأنه يمثل «التجمع الأهم على مستوى العالم لمن يمتلك رؤية قادرة على تحويل الأفكار والاستثمارات إلى تأثير عالمي ملموس».

وأكد في هذا السياق أن قوة رأس المال التي يمثلها صناع القرار المشاركون «تحتم عليهم مسؤولية كبرى وفرصة أعظم لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي».

وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي تجاوز 111 تريليون دولار ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% هذا العام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نحو 808 ملايين شخص أي ما يعادل 10% من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع «مما يتطلب تعزيز الجهود الدولية لإيجاد حلول تخدم الإنسانية».

وأشار الرميان إلى أن تقرير الأولويات السنوي لمنتدى مستقبل الاستثمار لهذا العام يظهر «حجم التناقضات القائمة» ففي حين أن 66% من الناس يشعرون بالإيجابية تجاه حياتهم فإن 37% فقط متفائلون بمستقبل العالم و69 في المائة من الناس يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم بسبب المنافسة الأجنبية، موضحا أن «هذه الفجوة بين الأمل الفردي والشك الجماعي تمثل إنذارا».

وشدد في هذا المجال على أن التقنية يمكن أن تسهم في تضييق هذه الفجوة إذا كانت في متناول الجميع محذرا من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الفوارق التعليمية بين الدول والمجتمعات.

من جهة اخرى، أكد الرميان أهمية العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسخير رأس المال العالمي في تحقيق الأمن والاستقرار واستحداث الفرص الاقتصادية، داعيا إلى اقامة أسواق مفتوحة وإيجاد تنظيم ذكي يوازن بين المرونة والحوكمة.

وقال الرميان إن المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وضعت معيارا عالميا جديدا في التحول الاقتصادي عبر «رؤية المملكة 2030» التي أطلقت قبل تسع سنوات.

وأوضح أن نتائج هذه الرؤية باتت واضحة في المدن الجديدة والصناعات المتقدمة وسلاسل الإمداد المبتكرة، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي نما بنسبة 24% العام الماضي ليصل إلى 31.7 مليار دولار.

وتابع أن المملكة العربية السعودية «قدمت نفسها للعالم والآن العالم يأتي إليها» من خلال فعاليات دولية بارزة مثل «مبادرة مستقبل الاستثمار» و«إكسبو 2030» و«كأس العالم لكرة القدم لعام 2034».

وأشار الرميان إلى أن «الثروة الحقيقية في المملكة تقاس بازدهار الإنسان لا بالأرقام»، مبينا أن المؤتمر الحالي يمثل فرصة لإبرام شراكات عالمية تحدث أثرا حقيقيا في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد أن فعاليات النسخة التاسعة من المؤتمر ستختتم بإعلان يوحد قادة العالم نحو سعي مشترك لتحقيق التقدم للجميع، مشيرا إلى استمرار المبادرة في دورها الريادي كمنصة تجمع المستثمرين وصناع القرار لتعزيز التعاون العالمي.

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي المكلف لـ «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس بالمشاركين في المؤتمر، معربا عن فخره بما حققته المبادرة من إنجازات خلال السنوات الماضية في بناء مجتمع عالمي يسعى لتغيير العالم نحو الأفضل.

وأوضح أتياس أن «فكرة المبادرة منذ تأسيسها انطلقت من حلم جمع صناع القرار العالميين للتعاون وتشكيل المستقبل بدلا من التنافس عليه»، مشيرا إلى أن نسخة هذا العام استقطبت أكثر من تسعة آلاف مشارك بينهم ألفا عضو وممثلون عن وسائل إعلام عالمية.

وأشار إلى أن موضوع المؤتمر «مفتاح الازدهار» يعكس التوجه نحو مستقبل يقوم على الصحة والذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية مؤكدا أن «المبادرة تنتمي للجميع وتستمد قوتها من العمل الجماعي والإبداع والشجاعة في مواجهة التحديات».

وسيشهد المؤتمر حتى 30 الجاري مجموعة متنوعة من الجلسات التي ستتناول موضوعات حيوية مثل تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة والآثار الجيو اقتصادية لندرة الموارد والتحولات الديموغرافية التي تعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية إلى جانب استراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.