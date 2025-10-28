المقرون: مناقشة القانون الموحد للنقل البري وإجراء بعض التعديلات



استضافت الكويت ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع اليوم الثلاثاء الاجتماع الـ29 للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وقال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد في كلمة خلال ترؤسه الاجتماع إن هذا التجمع يجسد روح التعاون والتكامل بين دول المجلس إذ يأتي في إطار الحرص على تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز العمل الخليجي المشترك.



وأضاف الماجد أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال تمهيدا لرفع التوصيات لأصحاب السمو والوزراء.



من جهته، قال وكيل الإدارة المستشار جوهر المقرون لـ«كونا» إنه تمت مناقشة الاستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون للتنسيق بين التشريعات وإيجاد الوسائل وآليات التطبيق.



وأضاف المقرون أنه تم إدراج دراسة الأثر التشريعي ومراجعته ليكون ضمن الآليات الموحدة، كما تمت مناقشة القانون الموحد للنقل البري وإجراء بعض التعديلات وإعادته الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.



وتضمن الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بتوحيد السياسة التشريعية ودليل الصياغة التشريعية وتجميع المبادئ التشريعية واستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال إدارات التشريع بدول المجلس.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس بما يسهم في تطوير البنية التشريعية الخليجية وتحقيق الانسجام والتكامل في المجال القانوني بين الدول الأعضاء.