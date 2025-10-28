عاطف رمضان



‎أجرت لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس قرعة خاصة للمواطنات من فئة ذوي الإعاقة من صاحبات الطلبات المسجلة ضمن مشروع المساكن المؤجرة، بحضور رئيسة اللجنة الشيخة بيبي اليوسف ومدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي، ومديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.دلال العثمان ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج والرئيسة الفخرية للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله إلى جانب عدد من قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وقالت اللجنة في بيان صحافي إن القرعة تضمنت تخصيص 214 مسكنا لأصحاب الطلبات من فئة ذوي الإعاقة ضمن مشروع المساكن المؤجرة.



وأكدت أن هذه الخطوة تعد المرات الأولى في تاريخ المؤسسة بتخصيص قرعة مستقلة للمواطنات من فئة ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار الحرص على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والمواطنات، وتمكين الفئات المستحقة من الحصول على حقوقها السكنية بكل يسر وسهولة.