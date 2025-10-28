مجلس الوزراء: صاحب السمو يكلّف سمو الشيخ أحمد العبدالله للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية والمقرر عقده من 4 إلى 6 نوفمبر في الدوحة

مجلس الوزراء: ممثل الأمير رئيس الوزراء يغادر إلى القاهرة لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير وإجراء مباحثات رسمية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر



اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.



وأحيط مجلس الوزراء علما بالزيارة الرسمية لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء إلى القاهرة لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير وإجراء المباحثات الرسمية الثنائية التي تخدم البلدين والشعبين خلال الفترة من 29 أكتوبر الى 1 نوفمبر 2025.

وأحيط مجلس الوزراء علما بتكليف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية والمقرر عقده خلال الفترة من 4 الى 6 نوفمبر 2025 في الدوحة.



كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب ديوان سمو ولي العهد بشأن الزيارة الرسمية المرتقبة لنائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ والوفد المرافق له إلى البلاد يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025.



ورحب المجلس بزيارته، معربا عن أمله في أن تحقق هذه الزيارة النتائج المرجوة منها لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين.



واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بشأن الافتتاح الرسمي لبرج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي.



كما رفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال إلى مجلس الوزراء تقريرا بشأن أعمال مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم خلال الفترة من (2021-2025) نظرا لانتهاء مدة عمل المجلس متضمنا أبرز الأعمال والإنجازات.



وأحاط مجلس الوزراء علما بتكليف د.منى الأحمد من كلية الطب بجامعة الكويت للقيام بأعمال مدير جامعة عبدالله السالم.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.