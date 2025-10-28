عندما اجتاحت جائحة كورونا العالم قبل عدة سنوات، اتبع البشر قواعد التباعد الاجتماعي لتجنب مخالطة المرضى ونقل العدوى وانتشار المرض.



غير أن دراسة بريطانية حديثة أثبتت أن البشر ليسوا أول من عرف قواعد التباعد الاجتماعي في مواجهة الأمراض والأوبئة، حيث توصلت إلى أن النمل يقوم بإجراء تعديلات هندسية على أعشاشه في حالة الأمراض لتجنب انتشار العدوى، حيث يقيم أعشاشا أكثر اتساعا ويجعل لها مداخل ومخارج على مسافات متباعدة، ولا يحفر ممرات مباشرة تربط بين الغرف داخل العش الواحد.



وخلال التجربة، وضع الباحثون نملات سليمة وأخرى مصابة بطفيليات داخل أوعية تحتوي على كميات من التربة، ولاحظوا أن المجموعات التي تضم نملات مريضة بنت أعشاشا أوسع ذات ممرات أطول ومداخل متباعدة، دون ممرات مباشرة بين الغرف.



وأظهرت المحاكاة أن هذه التعديلات تقلل فعلا من انتشار المرض داخل الخلية. كما تبين أن النمل المصاب يعزل نفسه تلقائيا، بينما يعيد أفراد المستعمرة تنظيم هيكلهم الاجتماعي سريعا لحماية الملكة واليرقات.



وأكد الباحث لوك ليكي أن هذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها أن مخلوقات غير بشرية تعدل بيئتها لمقاومة العدوى، موضحا أن النمل لا يطبق هذه الإجراءات إلا عند وجود خطر وبائي. وأشارت الباحثة ناتالي سترويمايت إلى أن النمل يستخدم التباعد الاجتماعي غريزيا كوسيلة دفاع فعالة تحافظ على استمرارية المستعمرة، تماما كما فعل البشر خلال جائحة كورونا.