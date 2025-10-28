أثار فيلم «بيت الديناميت» للمخرجة الأميركية كاثرين بيغلو جدلا واسعا في الولايات المتحدة بعد عرضه على نتفليكس، لتجسيده فشل منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية في اعتراض صاروخ نووي متجه إلى شيكاغو، وهو ما اعتبرته وزارة الدفاع الأميركية تشويها غير دقيق لقدراتها العسكرية.



وردت «الپنتاغون» بمذكرة من وكالة الدفاع الصاروخي (MDA) اعتبرت أن الفيلم «خيالي وغير دقيق»، مؤكدة نجاح المنظومة في الاختبارات منذ أكثر من عقد. وأوضحت بيغلو أنها أرادت معالجة درامية مستقلة تكشف هشاشة الردع النووي وخطر الاعتماد على التكنولوجيا.



وانتقدت الوكالة تصوير النظام كأنه غير فاعل، خصوصا مع خطط الرئيس دونالد ترامب لتطوير مشروع دفاعي جديد باسم «القبة الذهبية»، يضم مكونات برية وبحرية وفضائية.



وذكرت المذكرة أن كلفة النظام تجاوزت 53 مليار دولار، وأن الفيلم قد يسيء فهم قدراته رغم إبرازه الحاجة إلى دفاع وطني قوي. وأكدت «الپنتاغون» أن الفيلم لا يعكس مواقفه، فيما شددت بيغلو على استقلالها الفني ورفضها إشراف المؤسسة العسكرية على عملها.