القاهرة ـ محمد سامي



يحل الأهلي (ثاني الترتيب بـ21 نقطة) ضيفا ثقيلا على بتروجيت (المركز الـ14 بـ14 نقطة) مساء اليوم الأربعاء في الـ8 مساء بتوقيت الكويت على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يدخل حامل اللقب اللقاء واضعا نصب عينيه استعادة صدارة الترتيب من سيراميكا كليوباترا صاحب الـ23 نقطة، لا سيما بعد ضمان التأهل رسميا إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.



وتشهد قائمة الأهلي عودة الحارس محمد الشناوي وكريم فؤاد وأحمد سيد زيزو بعد تعافيهم من الإصابات التي منعتهم عن المشاركة في مواجهة إيغل نوار البوروندي الأخيرة، في المقابل يتواصل غياب كل من أشرف داري ومحمد شريف وإمام عاشور وحسين الشحات للإصابة والثنائي مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بسبب الإيقاف.



وضمن ذات الجولة، عاد وادي دجلة إلى طريق الانتصارات بعد فوزه على مضيفه الاتحاد السكندري 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد الإسكندرية، رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب ومواصلا تألقه اللافت هذا الموسم، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر بعد تلقيه الهزيمة السابعة في 11 جولة.



وفي لقاء آخر، خسر سموحة أمام ضيفه الجونة بهدف دون رد على ستاد برج العرب، ليرفع الجونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد سموحة عند 15 نقطة في المركز العاشر.



في سياق آخر، تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بقرار الحرمان من المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية لمدة موسمين متتاليين، بجانب توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف يورو. وجاء القرار على خلفية رفض النادي المشاركة في النسخة الأخيرة من البطولة التي كانت مقررة في المغرب عقب إجراء القرعة، وهو ما اعتبره الاتحاد القاري إخلالا باللوائح المنظمة للمسابقات الأفريقية.