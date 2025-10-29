أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي انتهاء برنامج «احتضان الأفكار الهندسية» واختيار ثلاثة مبتكرين لتمثيل الكويت في فعالية «VentureDay» التي تنظمها جامعة (IE) الإسبانية العالمية في ديسمبر المقبل لعرض ابتكاراتهم أمام المستثمرين والخبراء العالميين في ريادة الأعمال التقنية.



وقال المركز في بيان صحافي انه بعد رحلة مكثفة من التعلم والتطوير والابتكار استمرت عدة أشهر وبعد سلسلة من التقييمات الدقيقة التي أجريت في ختام البرنامج على آخر 21 مشاركا تم اختيار ثلاثة كويتيين لتمثيل البلاد في الفعالية.



وأوضح أن المبتكرة الأولى فاطمة العنزي صاحبة فكرة «Brailliance» وهو جهاز تعليمي مصمم لتمكين الطلاب المكفوفين وضعاف البصر من خلال توفير وسيلة تفاعلية لتعلم مواضيع تعليمية مختلفة مع التركيز على العمليات الرياضية الأساسية.



وأضاف أن المبتكرة الثانية ضارعة الجمعة صاحبة فكرة «SPX» التي تمكن المختصين في مجالات التصميم والمقاولات والتصنيع من إدارة (استراتيجية توريد الأثاث) بذكاء وكفاءة من خلال توليد المواصفات الفنية وضمان الالتزام بالمعايير، وتوفير البيانات عبر منصة مملوكة ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وأفاد المركز بأن المبتكر الثالث أحمد سالمين صاحب فكرة «LIVE»، وهي منصة تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن المهندسين المعماريين والمصممين من إنشاء مساحات أكثر صحة واستدامة خلال دقائق بدلا من ساعات، مبينا أن المنصة تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي ومبادئ الاستدامة والرفاهية لتبسيط عملية التصميم والتحليل من توليد المخططات إلى تصميم الإضاءة وأنظمة التكييف.



وأكد المركز أن البرنامج يعكس التزامه بتوفير بيئة متكاملة لدعم الابتكار الهندسي وتمكين العقول الشابة من تطوير حلول تقنية قابلة للتطبيق تواكب احتياجات السوق المحلي والعالمي.



وذكر أن البرنامج اطلق في مايو الماضي بالشراكة مع الجامعة الاسبانية بهدف دعم وتحفيز المهندسين والمبتكرين الكويتيين لتحويل أفكارهم إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق.



وشارك بالبرنامج أكثر من 80 شخصا من أصحاب الأفكار الهندسية الواعدة، وتم اختيار 21 مشاركا للانتقال إلى المرحلة التالية التي تضمنت جلسات إرشاد وتوجيه مكثفة تحت إشراف نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات المتقدمة، ليتم تصفيتهم في النهاية واختيار المبتكرين الثلاثة.