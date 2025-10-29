استقبل القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية أ.د.أسامة العمير وفدا من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين وتبادل الخبرات في مجالات التعليم العالي والهندسة والتطوير المؤسسي.



وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الجامعتين، والتي تشمل توقيع اتفاقية تعاون مشترك، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في مجالات الطاقة والهندسة المستدامة.



وتأتي هذه الخطوة تأكيدا لحرص جامعة الكويت على تعزيز مكانتها البحثية والأكاديمية من خلال توسيع شراكاتها الدولية، ودعما لرؤية الجامعة نحو الابتكار والتميز العلمي.



وجاءت الزيارة بمبادرة من أ.د.عبدالوهاب المسلم من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الكويت ود.شيخة الإبراهيم من قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة الكويت.



حضر اللقاء القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.عادل مال الله ومساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتطوير الأكاديمي أ.د.هدى محمود، ومساعد نائب مدير الجامعة للتطوير المؤسسي د.دلال الطويل، ومساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط الاستراتيجي د.مشاري الناهض، والقائم بأعمال رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والبترول د.أسامة اليوسف، والأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية د.شيخة الإبراهيم.



وحضر اللقاء من الجانب البريطاني عميد كلية الهندسة في جامعة برمنغهام البروفيسور كارل ديرن، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وهم د.علي صدقياني ود.أميد دوستدار، إلى جانب نائب رئيس البعثة في السفارة البريطانية لدى الكويت ستيوارت سامرز، ومدير المجلس الثقافي البريطاني في الكويت توني سكينر، ومنسقة المشاريع في المجلس الثقافي البريطاني إيمان محمود.