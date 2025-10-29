القاهرة - أحمد صبري



عقد مجلس الجامعات الأهلية اجتماعه الدوري أمس، برئاسة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



في مستهل الاجتماع، قدم الوزير التهنئة لكل من شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وعصام فرحات رئيس جامعة المنيا، لترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لعضوية مجلس الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2025/2026.



وأشار الوزير إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء لجامعة السويس الأهلية، حيث قدم التهنئة لأشرف حنيجل القائم بتسيير أعمال جامعة السويس الأهلية، على نجاح تنظيم الزيارة، مشيرا إلى أن الجامعة تعد من الجامعات الأهلية المنشأة مؤخرا، وتستهدف تقديم تجربة تعليمية متميزة لتأهيل الطلاب، ليكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل.



وأكد الوزير أيمن عاشور أن الجامعات الأهلية أصبحت تحظى بمكانة مرموقة ضمن منظومة التعليم العالي في مصر، معربا عن سعادته بأن هذه الإنجازات تحققت بدراسة متقنة لإعادة استغلال الأصول المملوكة للدولة واستخدامها في العملية التعليمية، من خلال برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية تمثل رافدا مهما في منظومة التعليم العالي بمصر، وتلعب دورا أساسيا في استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي، دون تحميل أي أعباء مالية على الدولة.



وأشاد الوزير بالشراكات المتميزة للجامعات الأهلية مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة، في مختلف المجالات التعليمية، وتقديم برامج دراسية حديثة مزدوجة الشهادة، لإتاحة تقديم تجربة تعليمية دولية في مصر، لافتا إلى استمرار العمل على تقديم تخصصات وبرامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى دعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على التميز والابتكار.



كما أشاد بدور الجامعات الأهلية الفاعل في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والندوات بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال استضافة رموز الفكر والثقافة والأمن القومي والإعلام الحديث مع طلاب الجامعات، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة منها.



وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز دور الجامعات الأهلية في خدمة المجتمع، موضحا الدور الذي قامت به الجامعات الأهلية بالمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال تنظيم القوافل، وعقد الندوات التثقيفية، وتنفيذ الأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».