استقبل محافظ الجهراء حمد الحبشي في ديوان عام المحافظة مدير إدارة الشؤون التعليمية بمنطقة الجهراء التعليمية محمود عبدالرضا، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بالبيئة التعليمية ودعم المدارس الناشئة في مدينة المطلاع والمناطق المختلفة داخل المحافظة. وتم استعراض الاحتياجات الفعلية للمدارس في مدينة المطلاع، وما تتطلبه من دعم إداري وفني لاستيعاب التزايد الكبير في أعداد الطلبة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب سرعة النمو العمراني في المنطقة.



كما ناقش الجانبان سبل دعم مبادرة اعتماد محافظة الجهراء كمحافظة صحية، وذلك من خلال تعزيز دور المدارس في نشر الوعي الصحي وتطبيق برامج الصحة المجتمعية بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يعزز جودة الحياة للطلبة وأسرهم.



وأكد الحبشي حرص المحافظة على المتابعة الحثيثة لكل الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أن الاستثمار في التعليم يمثل ركيزة أساسية لتنمية المجتمع وتعزيز الفرص أمام أبناء المحافظة.



وثمن الجهود المبذولة من منطقة الجهراء التعليمية، متطلعا إلى استمرار التعاون لتحقيق خطوات نوعية داخل منظومة التعليم في المحافظة.