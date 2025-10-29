استقبل محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي في مكتبه بديوان عام المحافظة صباح أمس الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة الإعلام سالم الوطيان ومدير عام الخدمات المساندة م.عباس دشتي ومدير الخدمات العامة م.ثامر الهيفي.



حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة الإعلام في المجالات الإعلامية والتوعوية، إلى جانب عرض فكرة مشروع المسار الثقافي الذي يهدف إلى تحويل الممشى إلى وجهة تفاعلية تجمع بين الترفيه والمعرفة، بما يخدم رؤية الكويت التنموية 2035 ويعزز التكامل بين مؤسسات الدولة.



وبدوره، أكد المحافظ أن الإعلام شريك أساسي في تسليط الضوء على إبراز المشاريع التنموية والمبادرات المجتمعية التي تنفذها الدولة وأن تفعيل دور الإعلام في نقل الإنجازات وتوضيح المبادرات يسهم في تعزيز مكانة العاصمة كواجهة حضارية وثقافية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.



كما أشاد الشيخ عبدالله السالم بالجهود المتميزة التي تبذلها الإدارات والقطاعات المختلفة في وزارة الإعلام وحرصها على الالتزام بالمعايير العالية بما يعكس روح المسؤولية والانتماء للوطن، مشيرا إلى أن دعم مسيرة التنمية يتطلب مد جسور التعاون والعمل المشترك مع مختلف الوزارات والهيئات بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء لضمان الجودة والاستدامة.