التقى محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر العذبي في ديوان عام المحافظة صباح أمس محمد الظفيري نيابة عن صاحب مبادرة الزراعة التجميلية عبدالرحمن العصيمي ومسؤولي الشركة المنفذة لمشروع تطوير تقاطع الدائري الخامس مع شارع المطار.



كما حضر اللقاء فلاح العنزي عضو مجلس المحافظة ممثل هيئة الزراعة وأعضاء مجلس المحافظة: الفريق م.علي الشنفا، وسعد الهدبة، وحصة المطوع.



وخلال اللقاء، قدم الظفيري تصور المبادرة ومراحل تنفيذها المقترحة، والتي تهدف إلى تعزيز المشهد الجمالي وتحسين البيئة الحضرية في مناطق محافظة الفروانية.



وأعرب الشيخ عذبي الناصر عن شكره واهتمامه بما طرح من أفكار، مؤكدا دعم المحافظة المبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات والمظهر العام.



وفي ختام اللقاء، قدم الحضور شكرهم إلى المحافظ على اهتمامه بالمبادرة ودعمه لجهود تطوير المشهد الجمالي في المحافظة.