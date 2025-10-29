أسامة دياب



أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الاثنين أن نائب الرئيس الصيني هان تشنغ سيقوم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية والكويت خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، وذلك تلبية لدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة رئيس مجلس الوزراء، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد. وأضاف المتحدث أن هان سيشارك عقب جولته الخليجية في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقرر عقدها في دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر، وذلك تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في أعمال القمة.