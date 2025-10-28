أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور».



وقال مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.



وأفادت صحيفة «معاريف»، نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي، أنه في أعقاب المشاورات الأمنية التي عقدها نتنياهو مع المجلس الأمني، تقرر فرض عقوبات إضافية على حركة حماس، إلى جانب الرد بقوة على أي خروق أو تهديدات تنفذها الحركة أو الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



وذكرت قناة «الجزيرة» أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية على مدينة رفح جنوبي القطاع، وسط تقارير عن وقوع «حدث أمني» ضد قوات الاحتلال في المدينة.