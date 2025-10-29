قال مركز العجيري العلمي إنه اعتبارا من اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 ستبدأ المنزلة الثانية من موسم «الوسم» التي تعرف باسم «السماك»، والتي تستمر لمدة 13 يوما ويبدأ معها الإحساس بالبرودة ليلا، وتهيج خلالها الإبل ويقل شربها للماء.



وقال المركز في بيان صحافي انه خلال «السماك» نلاحظ برودة الطقس ليلا، وتكون الرياح رطبة مع شروق الشمس ويطول الليل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه «خلال هذه المنزلة تبلغ صلاة الظهر أبكر مدى في التقدم طوال العام.



وأوضح المركز أن «من ميزات هذه المنزلة الشعور ببرودة الماء، لاسيما في الصباح»، مشيرا إلى أن «الأقدمين كانوا يعرفون دخول هذه المنزلة من خلال هيجان الإبل وقلة شربها للماء، كما يكثر فيها وضع الأغنام مواليدها، وتكون فيها فرص لهطول الأمطار».



وأضاف ان «عدد ساعات الليل يزيد بشكل ملحوظ، حيث يصل إلى 12 ساعة و53 دقيقة، ويكون شروق الشمس في تمام الساعة 5 صباحا و58 دقيقة بينما صلاة الفجر بحسب تقويم العجيري في تمام الساعة 4 و38 دقيقة، أما غروب الشمس فيكون مبكرا في تمام الساعة 5 مساء و5 دقائق».



وأعلن أن موعد دخول «السماك» سيصادف في ذات اليوم أحد أهم الظواهر الفلكية، حيث نشهد اليوم الأربعاء أيضا وجود كوكب عطارد في أقصى استطالة له شرقا.



وأشار إلى أن «عطارد» سيكون في أقصى زاوية بين مركز الشمس ومركز عطارد كما ترى من الأرض، وسيكون أعلى الأفق الغربي.



وذكر «العجيري» أنه يمكن رصد «عطارد» في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، وقد تكون رؤيته صعبة بسبب وهج الشمس، لذا يفضل البحث عن مكان خال من التلوث الضوئي والسماء فيه صافية.