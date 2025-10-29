كشفت دراسة حديثة نشرت في المجلة الطبية المرموقة BMJ Oncology عن اكتشاف مذهل يمكن أن يغير وجهة علاج سرطانات المعدة والقولون، حيث توصل باحثون من معهد أوليفيا نيوتن جون لبحوث السرطان وكلية الأورام بجامعة لا تروب في أستراليا إلى أن الببتيد العصبي CGRP ومستقبله RAMP1 يلعبان دورا محوريا في تحفيز نمو أورام الجهاز الهضمي.



ولكن الخبر السار، وفقا للباحثين، هو أن الأدوية المثبطة لهذا المسار العصبي موجودة بالفعل ومتاحة في الأسواق، حيث تستخدم حاليا أدوية تستهدف CGRP وRAMP1 في علاج الصداع النصفي، ما يعني إمكانية تكييفها بسرعة لعلاج السرطان نظرا لموافقة السلطات الصحية عليها مسبقا ومعرفة سلامتها على المرضى.



وتعلق د.ليزا ميلكي، مديرة مختبر ONJCRI، على هذه النتائج بالقول: «يمثل دور الجهاز العصبي في تطور السرطان مجالا جديدا وواعدا للغاية. نحن نخطط الآن لاختبار أدوية الصداع النصفي المتاحة لتقييم فعاليتها في مكافحة الأورام».



ويعتزم الباحثون مستقبلا إدراج مثبطات CGRP في الاختبارات السريرية إلى جانب الطرق الرئيسية المستخدمة في علاج سرطان القولون.



المصدر: «health.mail.ru»