القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر التي احتضنت العائلة المقدسة والكثير من الرسل والأنبياء ستظل دوما أرض السلام والتسامح، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ملتزمة بصون حرية العبادة والعقيدة وتعزيز الحوار بين المؤسسات الدينية بما يسهم في ترسيخ قيم التفاهم والتسامح.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس وفد مجلس الكنائس العالمي برئاسة القس البروفيسور د.جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، وبحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ود.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.



وشارك من وفد مجلس الكنائس الأسقف هينرتس بيدفورد استورهم المنسق العام للمجلس، والمطران فيكن إيكازيان والقس مارلين هيدي ريلي نائبا المنسق العام للمجلس، ونيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومدير وعضو اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي، ونيافة الأنبا ابراهام الأسقف العام في إيبارشية لوس أنجيليس وعضو سكرتارية المجمع المقدس واللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس رحب بالوفد الزائر، معربا عن تهنئته بنجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي الذي استضافته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وادي النطرون.



وأكد الرئيس السيسي تقديره العميق لقداسة البابا تواضروس الثاني ولدور الكنيسة المصرية الوطني والروحي، مشددا على أن مصر التي احتضنت العائلة المقدسة وكثيرا من الرسل والأنبياء ستظل دوما أرض السلام والتسامح، وأن الدولة المصرية ملتزمة بصون حرية العبادة والعقيدة، وتعزيز الحوار بين المؤسسات الدينية بما يسهم في ترسيخ قيم التفاهم والتسامح.



من جانبهم، أعرب أعضاء وفد مجلس الكنائس عن تقدير المجلس للدور الجوهري الذي قامت به مصر، والرئيس السيسي شخصيا، لوقف الحرب في قطاع غزة، حيث أوضحوا أن العالم يدرك الدور الذي قامت به مصر في هذا الصدد، معربين عن الأمل في تحقيق العدالة والسلام في غزة والسودان وأوكرانيا وميانمار وغيرها من مناطق الأزمات في العالم.