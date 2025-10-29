أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع سلسلة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته التاسعة في الرياض.



واستقبل الشرع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.



وقالت قناة «الإخبارية» السورية ان الشرع استقبل في مقر اقامته بالرياض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان مع عدد من الوزراء السعوديين لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.



وقالت وكالة الأنباء السعودية من جهتها انه «جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة قنوات التعاون الاقتصادي في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتقنية وغيرها في ظل رغبة قيادتي البلدين في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سورية، وتنمية العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين».



وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الشرع اجتمع أيضا في مقر إقامته مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، وذلك بحضور وزير الخارجية الشيباني.



وكان الشرع وصل أمس إلى الرياض في زيارة عمل للمشاركة في أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد تحت شعار «مفتاح الازدهار» في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.



وفي إطار أعمال المؤتمر، انعقد أمس الأول اجتماع الطاولة المستديرة السوري ـ السعودي، بمشاركة وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى، ضم وزير الاقتصاد والصناعة د.نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الطاقة م.محمد البشير، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات م.عبدالسلام هيكل، ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، وبمشاركة ممثلي القطاع الحكومي والخاص من البلدين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكات الثنائية.