كالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي المديح للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعهدت بأن تشهد العلاقات بين بلديهما «عصرا ذهبيا»، وذلك أثناء زيارته لطوكيو ثاني محطات جولته الآسيوية، حيث وقعا وثيقتين الأولى لتعزيز العلاقات بين بلديهما في مجالات الأمن الاقتصادي والنمو والثانية لإمدادات المعادن الحيوية والنادرة.



وأسهبت تاكايشي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، بالإشادة بترامب في أول اختبار لها على الساحة الدولية، حتى أنها أعلنت بأنها سترشحه لجائزة نوبل للسلام، بحسب البيت الأبيض.



وبات ترامب يبدي اهتماما متزايدا في نيل جائزة نوبل منذ عاد إلى السلطة في يناير، حيث أعلن مرارا أنه وضع حدا لنحو 8 حروب حول العالم، أحدها اتفاق السلام بين كمبوديا وتايلند الذي وقع خلال زيارته العاصمة الماليزية كوالامبور الأحد الماضي.



وردا على إشادات تاكايشي، قال ترامب الذي اجتمع برئيسة الوزراء المحافظة للمرة الأولى أثناء جولته الآسيوية الهادفة للتوصل إلى اتفاق مع الصين، إن واشنطن حليفة لليابان «على أعلى مستوى».



وقال ترامب لتاكايشي في قصر أكاساكا: «إنه لشرف كبير لي أن أكون معك، خصوصا في هذه المرحلة المبكرة جدا لما أعتقد بأنها ستكون من بين أعظم رئاسات الوزراء».



من جانبها، أشادت تاكايشي بجهود ترامب في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا و«إنجازه التاريخي غير المسبوق» المتمثل باتفاق غزة.



كذلك، أهدته حقيبة غولف تحمل توقيع اللاعب النجم هايدكي ماتسوياما ومضرب غولف كان لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي كانت تربطه علاقة شخصية وثيقة مع ترامب قبل اغتياله، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.



وقالت: «أود تحقيق عصر ذهبي جديد في التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، تصبح فيه كل من اليابان والولايات المتحدة أقوى وأكثر ازدهارا».



وفي تصريحات أدلت بها لاحقا إلى جانب ترامب على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» قرب طوكيو، قالت تاكايشي أمام حشد من مئات البحارة الأميركيين إنها «ملتزمة تعزيز» إمكانيات اليابان الدفاعية، مشيرة إلى مخاطر أمنية «غير مسبوقة» تواجه بلادها.



في هذا السياق، أعلن ترامب الذي صعد على المنصة وهو يرفع قبضة يده ويلوح ويصفق بينما حياه الحاضرون، بأنه وافق على أول مجموعة صواريخ سيتم تسليمها إلى الجيش الياباني من أجل مقاتلاته من طراز «إف-35» وبأنها ستصل هذا الأسبوع.



كذلك، أشار إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع اليابان في «بناء السفن»، بينما وقع وزير التجارة هاورد لوتنيك أمس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في بناء السفن.



وتهيمن الصين على قطاع بناء السفن العالمي الذي يتراجع بشكل متواصل في الولايات المتحدة. إلا أن ترامب تعهد بإحيائه.



ووقع الطرفان في وقت سابق اتفاقا يهدف إلى «تحقيق القدرة على المواجهة وتأمين المعادن الحيوية وسلاسل إمداد المعادن النادرة».



وأفادت تاكايشي المعروفة بمواقفها المتشددة حيال الصين بأن حكومتها ستحقق هدفها المتمثل بإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، أي قبل الموعد المحدد بعامين. وتطالب الولايات المتحدة التي تنشر نحو 60 ألف عسكري في اليابان، طوكيو بإنفاق أكثر من ذلك، لتصل إلى نسبة 5% التي تعهد بها أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في يونيو.



ولاحقا قال ترامب في مؤتمر صحافي عقب عشاء مع كبار رجال الأعمال في اليوم الثاني من زيارته لطوكيو ان «شراكتنا مع اليابان في أعلى مستوى وعلاقتنا ستكون أقوى من أي وقت مضى». وأضاف: «نجحنا في جذب 17 تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية لبلدنا خلال 8 أشهر فقط».