من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الأحد الماضي، أعلن اتحاد جمعيات المسرحيين بمملكة البحرين الشقيقة تفاصيل مهرجان البحرين المسرحي الرابع، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل على خشبة الصالة الثقافية.



وتحمل الدورة الجديدة اسم الفنان عبدالله يوسف، تكريما لمسيرته الطويلة وإسهاماته الثرية في المشهد المسرحي البحريني والعربي، إذ تميزت أعماله بمزج الأصالة بالتجديد، وترك بصمة فنية لا تمحى في ذاكرة المسرح الوطني.



وشارك في المؤتمر الصحافي الفنان جمال الغيلان رئيس لجنة المشاريع الفنية، وعادل شمس رئيس لجنة الإنتاج، وأحمد جاسم مدير المهرجان، وأدار المؤتمر الفنان فيصل سالم رئيس لجنة العلاقات العامة. وقال الغيلان إن هذا المهرجان يأتي وفاء للمسرح البحريني ولكل العاملين فيه، مضيفا «نتمنى أن يكون المهرجان منصة للحوار وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المسرحيين، ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ومزامنته مع مئوية المسرح البحريني ما هي إلا تأكيد على دعمه المستمر للفن والثقافة».



ومن المقرر أن يفتتح المهرجان في الرابع من نوفمبر المقبل بمسرحية هامشية للفنانة نور حميد، ويعقبها «باب الخطيئة» لفرقة الريف، تأليف وإخراج حسين العصفور في الخامس من نوفمبر، تليها مسرحية «0%» لفرقة الصواري، تأليف عيسى الدرازي وإخراج علي عادل عمران، ثم «القهقهة» لفرقة البيادر إعداد عادل الجوهر وإخراج عبدالله الدرزي، يليها عرض فرقة أوال «الزوبعة خارج الفنجان» تأليف تغريد الداود وإخراج حسن فلامرزي، إضافة إلى العرض الموازي «أرواح عالقة» تأليف وإخراج حسن الإسكافي، والذي سيعرض في قاعة صحيفة الأيام خلافا للعروض الأخرى التي ستعرض في الصالة الثقافية.



وتقام بعد كل عرض ندوة تطبيقية بإدارة عيسى هجرس، ويشارك فيها عدد من النقاد والأكاديميين من بينهم د.كاظم مؤنس ود.زهراء المنصور ود.عباس القصاب ود.عبدالناصر فتح الله.



ويحظى المهرجان بدعم المجلس الوطني للفنون كراع ذهبي بقيادة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، ومجموعة الشريف كراع فضي، وتمنح الجوائز ضمن فئتين، الذهبية والفضية، وتشمل أفضل عرض، وإخراج، وتأليف، وتمثيل، وإضاءة، وملابس، وموسيقى، ومؤثرات صوتية، إضافة إلى جائزة التحكيم الخاصة وجائزة الجهد الإعلامي وجائزة النقاد الخاصة.



وقد أعلن خلال المؤتمر عن اختيار الفنان عبدالله يوسف شخصية الدورة، وتكريم كل من أمين صالح وأنور أحمد، بالاضافة الى اعلان اسماء لجنة التحكيم التي ترأسها الفنانة القديرة أحلام محمد وعضوية عيسى الحمر، خالد الرويعي، خليفة زيمان، وأحمد جاسم، ويتضمن المهرجان العديد من الأنشطة المصاحبة التي تنظم ترسيخا لمكانة البحرين كمنارة للمسرح والإبداع في المنطقة، واحتفاء بمئوية المسرح البحريني.