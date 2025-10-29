القاهرة - محمد صلاح



أعلنت الفنانة مي عمر عن خوضها السباق الدرامي الرمضاني المقبل، بمسلسل «الست موناليزا»، مفجرة من خلاله مفاجأة حول المخرج الذي ستتعامل معه بعيدا من زوجها المخرج محمد سامي.



ونشرت مي، عبر حسابها الخاص في «انستغرام»، صورة من سكريبت الحلقة العاشرة من المسلسل، وعلقت: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل «الست موناليزا» رمضان 2026 إن شاء الله، يعرض على بيتي وشركاء نجاحي شاشة MBC مصر، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي، أوعدكم بعمل يلمس القلوب ودايما بدعواتكم وحبكم ودعمكم بنكبر».



ويعد هذا العمل الأول الذي تبتعد فيه مي عن زوجها محمد سامي الذي قدمت معه خلال العامين الماضيين عملين حققت من خلالهما نجاحا كبيرا، هما «نعمة الأفوكاتو» و«إش إش».