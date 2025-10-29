رباب الجوهري



أطلقت شركة «دليل إن» الرائدة في تقديم خدمات متخصصة في مجال العروض والتسوق والخصومات والمكافآت تطبيقها الرقمي الجديد «داو» لتوفير مجموعة واسعة ومبتكرة من المزايا لعملائها، وذلك بهدف الارتقاء بتجربتهم إلى مستوى متقدم من التسوق الذكي ومكافأتهم على كل ما يقومون به في حياتهم اليومية، بما يتناسب مع أسلوب حياتهم العصري، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة باستراتيجية التحول الرقمي والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.



وبهذه المناسبة، قال مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي في شركة «دليل إن» حمد العريفان: «يملؤنا الفخر بالإعلان عن المزايا التي بات بإمكاننا تقديمها لجميع شرائح المجتمع، وتحقيق طموحاتهم بالوصول إلى مجموعة غير محدودة من الخدمات المتنوعة بمنتهى السهولة والراحة، وعبر تطبيق واحد». وأضاف: «إننا نرى في تطبيق داو منصة رقمية كويتية 100%، ونرى فيه إنجازا فريدا وثمرة تعاون وشراكة ناجحة بين عدد كبير من الجهات والمؤسسات الكويتية المتخصصة بتقديم الحلول المبتكرة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، حيث تم العمل على تزويده بجميع المزايا التي يمكن أن تكون قيمة مضافة حقيقية للشركات والمستخدمين في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، على حد سواء.



وفي هذا الصدد، ومن جهة ثانية، أوضح العريفان أن تطبيق «داو» يعتبر نافذة واسعة على عالم من العروض الخاصة ومزايا الأولوية والخدمات المميزة التي يمكن لمستخدميه الوصول إليها والتمتع بها عند انضمامهم. كما إنه خطوة كبيرة على طريق التطوير والتوسع والانتشار، لافتا إلى أن التطبيق يتكون من فئات ومستويات مختلفة مخصصة بشكل مدروس لتناسب جميع أنواع الشركات الصغيرة والكبيرة، إذ إنه قائم على خوارزميات فائقة الدقة والذكاء ويمكن العملاء من الوصول إلى طيف واسع من الخصومات والمكافآت عبر تجربة ديناميكية سلسة وممتعة، وخالية من أي مشكلات أو متاعب، إضافة إلى كونه يتميز بضمان الخصوصية والأمان لكافة مستخدميه.



من جهتها، قالت مبتكرة التطبيق المهندسة سندس الفارس أن التطبيق يعتبر الاول من نوعه في الكويت حيث انه ذو جودة عالية وخواصه مميزة حيث انه سيساعد غالبية الكويتين الذين أغلبهم تجار وأصحاب بيزنس في تنمية اعمالهم بطريقة مبتكرة ومدروسة.



الجدير بالذكر أن تطبيق «داو» يضم عددا من المستويات والباقات المصممة خصيصا لتناسب شرائح العملاء حسب معدلات استخدامهم للتطبيق ومدى مشاركتهم واستفادتهم من الخدمات والمزايا التي يقدمها لهم، والتي تشمل المطاعم والمتاجر والمراكز الصحية والسيارات وتجارب التسوق وغيرها الكثير.



وتجدر الإشارة إلى أن «دليل إن» عملت خلال الفترة الماضية بشكل مستمر على توحيد جهودها مع عدد من المؤسسات والشركات المحلية بهدف التأسيس لتطبيق «داو»، ليكون بوابة رقمية مبتكرة ومتقدمة قابلة للتطوير الدائم تلبي احتياجات الأفراد والشركات، معا، بما يلائم أسلوب حياتهم ويرتقي بتجربة التسوق الرقمي، ويتوافق مع النهج الاستراتيجي لدولة الكويت في مجال التحول الرقمي، ضمن رؤية الكويت 2035. في السياق ذاته، قال العريفان ردا على سؤال حول المنافسة في السوق: ليس لدينا منافسون ولن يكون هناك اي منافسة لنا خلال السنوات المقبلة لاسيما اننا نسلط الضوء في الخوارزميات على شريحة معينة وهي شريحة التجار ورجال الأعمال، ولهذا سنسعى إلى تعزيز وتطوير التطبيق خلال السنوات المقبلة.



وردا على سؤال حول آلية اشراك فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التطبيق، قال العريفان ان اي شركة يمكنها الانضمام إلى التطبيق عبر الموقع الموجود والتسجيل سيصل مباشرة الى البريد الالكتروني الخاص بالتطبيق.