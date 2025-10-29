

وقعت بورصة الكويت اتفاقية تفاهم مع معهد المحللين الماليين المعتمدين، بهدف توفير المحتوى التعليمي الخاص بأسس الاستثمار عبر موقع أكاديمية البورصة، البوابة التعليمية الرقمية من تصميم وتطوير بورصة الكويت، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة بسوق المال للمستثمرين الجدد والمحترفين.



وتمكن الاتفاقية كلا المؤسستين من الجمع بين خبراتهما في مجال الخدمات المالية وتوفير محتوى متاح لمن يرغبون في معرفة المزيد عن الاستثمار، والذي يشمل معلومات تساعد المستثمرين من تقييم الفرص واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، بالإضافة إلى مواد تعليمية تتضمن مقاطع الفيديو والرسوم البيانية والعروض التوضيحية عبر الإنترنت.



وتعليقا على الاتفاقية، قال رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر السنعوسي: «تأتي الشراكة الاستراتيجية مع معهد المحللين الماليين المعتمدين لتؤكد التزام بورصة الكويت الثابت بتعزيز كفاءة المستثمرين في سوق المال، حيث تدرك الشركة بأن كفاءة المستثمرين والمتعاملين تأثر على سوق المال بشكل مباشر».



من جانبها، قالت مدير الشراكات وحلول العملاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد المحللين الماليين المعتمدين جانيت طوق: «يسعدني أن أعلن عن توقيع شراكة مع بورصة الكويت تهدف إلى الارتقاء بالثقافة المالية، بما يمكن الأفراد من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيا، ويسهم في تعزيز مجتمع الاستثمار في الكويت».