أعلنت شركة كامكو إنفست، عن استحواذ فريق الملكية الخاصة على حصة في شركة «يونيفونك» بالإنابة عن عملائها، وتعد يونيفونك منصة رائدة في تعزيز التواصل والتفاعل بين الشركات وعملائها ومزودا لخدمات البرامج كمنصة (SaaS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتأسست يونيفونك عام 2006، وتقدم خدماتها لأكثر من 1700 شركة من خلال معالجة ما يزيد على 10 مليارات معاملة سنويا عبر قنوات التواصل المختلفة، وتختص الشركة بتفعيل التواصل بين المؤسسات المحلية بعملائها، بما في ذلك أبرز البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في المنطقة، إلى جانب مزودي خدمات الرعاية الصحية، والتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والنقل والخدمات اللوجستية حول العالم. وبفضل مكانتها القوية في السوق السعودية، التي تعد من أكثر الأسواق نشاطا وجذبا لشركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة، تستعد «يونيفونك» لطرح أسهمها في الأسواق العامة خلال العامين القادمين، مستفيدة من الظروف الإيجابية للسوق في المملكة وآفاق الاكتتابات في سوق «تداول».



ونجحت يونيفونك منذ تأسيسها في استقطاب تمويلات تجاوزت 140 مليون دولار بدعم من أبرز المستثمرين في المنطقة، من بينهم شركة سنابل للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمختصة بالاستثمارات في الشركات الخاصة ذات إمكانات النمو، وسوفت بنك، أحد أكبر المستثمرين في قطاع التكنولوجيا عالميا، إلى جانب صندوق STV، والشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، ورائد فنتشرز (Raed Ventures)، وآخرين.



وفي هذا السياق، قالت رئيس إدارة الملكية الخاصة في كامكو إنفست دلال جمال الشايع: «تؤكد مساهمتنا في يونيفونك ثقتنا في مكانة وأساسيات الشركة ورؤيتها الاستراتيجية وفريق إدارتها المتميز. فقد تطورت الشركة لتصبح إحدى الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا على مستوى المنطقة، مسجلة زخم نمو لافت بدعم من أبرز المستثمرين الإقليميين والدوليين».



وأضافت الشايع قائلة: «يعد هذا الاستثمار خطوة أساسية ضمن استراتيجيتنا التي تهدف إلى توسيع مساهمة كامكو إنفست في المنظومة التكنولوجية الإقليميــــة، لتضاف إلى مبادراتنا بقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة».



بدوره، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة يونيفونك أحمد حمدان: «يسعدنا انضمام كامكو إنفست إلى قائمة مساهمينا المرموقين، بينما نواصل العمل لتحقيق أهدافنا بأن نصبح شركة ذات قيمة سوقية تتعدى المليار دولار قبل الطرح العام الأولي خلال السنتين القادمتين».