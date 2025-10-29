انطلاقا من حرصه على أهمية تعزيز خدمات الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي المتسارع شارك بيت التمويل الكويتي في منتدى الحكومة الإلكترونية بنسخته الثانية عشرة تحت شعار «خدمات أمن المعلومات المعززة بالذكاء الاصطناعي»، الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. وتأتي مشاركة بيت التمويل الكويتي في المنتدى كشريك استراتيجي ضمن إطار حرص البنك على المساهمة في دعم برامج الحكومة الإلكترونية، والمشاركة بخبراته في المجال التكنولوجي والتطور الرقمي في ظل التغيرات المستمرة في هذا المجال والتي تتطلب المواكبة والتطور بشكل مستمر.



وخلال كلمته في حفل افتتاح المنتدى، قال رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، م.مشعل المنيخ: «لقد أصبح الأمن السيبراني اليوم من الركائز الأساسية لاستدامة التطور الرقمي، ومحورا أساسيا في بناء الثقة بالمنظومات والخدمات الحكومية والمالية على حد سواء. ومع تسارع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تتضاعف الحاجة إلى توظيف أدوات أكثر تطورا واستباقية».



وأضاف المنيخ: «يسعدني أن شعار المنتدى يعكس أحد أهم محاور المستقبل وان بيت التمويل الكويتي يدرك أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد وظيفة تقنية، بل أصبح ثقافة مؤسسية وعنصرا محوريا في حماية أصولنا الرقمية، وضمان استمرارية تطور خدماتنا».



وأوضح أن بيت التمويل الكويتي يواصل ريادته في طرح الخدمات والحلول المالية الرقمية فائقة الجودة، مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية ضمن جهوده في قيادة التحول الرقمي للقطاع المصرفي. كما يعزز البنك استثماره في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وهندسة البيانات، والـFinTech والتصميم الرقمي للمنتجات، وقواعد الأمن السيبراني. واكد المنيخ ان بيت التمويل الكويتي يواصل دوره في تعزيز أهمية الأمن السيبراني عبر دعمه لأكبر مسابقة للأمن السيبراني في الكويت «هاكاثون الكويت» للعام الثاني على التوالي، والتي تقام بالتعاون من المركز الوطني للأمن السيبراني، وأكاديمية كودد (CODED) للبرمجة.



وذكر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل اليوم ركيزة أساسية في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، وان بيت التمويل الكويتي يفخر بأن يكون جزءا فاعلا في دعم جهود الدولة نحو تحول رقمي آمن يواكب متطلبات المستقبل.



واكمل قائلا: «إن الوعي بأهمية الاستثمار في العنصر البشري لبناء بيئة رقمية آمنة يعد أحد أهم عوامل النجاح والاستدامة. ومن هذا المنطلق، أؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي، وخلق جيل قادر على قيادة المستقبل في هذا المجال، فالتكنولوجيا مهما بلغت من تطور، تبقى فاعليتها مرهونة بوعي الإنسان وقدرته على التعامل معها بمسؤولية واحتراف».



واختتم المنيخ مؤكدا على أهمية المسؤولية المشتركة لدى الجميع وذلك لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق التوازن بين الابتكار والأمان، ويدعم ازدهار الاقتصاد الرقمي، شاكرا جميع الجهات المنظمة لمنتدى الحكومة الالكترونية على جهودها المتميزة في ترسيخ ثقافة الأمن الرقمي، وتعزيز التعاون المؤسسي بما يسهم في بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام لدولتنا الحبيبة الكويت.