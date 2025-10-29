

أعلن البنك الأهلي الكويتي تواجده في الجامعة الأميركية في الكويت ضمن خططه المتواصلة للتفاعل مع الطلاب وتعريفهم على العروض والحلول والمنتجات المصرفية التي يقدمها لهم، والتي تجذبهم لاختياره شريكا مصرفيا مثاليا عند إجراء معاملاتهم المالية والمصرفية المختلفة.



وشهد جناح البنك في الجامعة إقبالا كبيرا من الطلاب، وسط حرص الموظفين على الإجابة عن مختلف الاستفسارات، وتعريفهم على حساب الطالب A+ ومميزاته الجديدة، وتقديم شرح واف عما يتضمنه من مزايا حصرية تخدم شريحة الطلاب والشباب.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي جهير معرفي: تواجدنا في الجامعة الأمريكية بالكويت للتعرف على ما يحتاج إليه الشباب والطلاب، بهدف ابتكار حملات ترويجية ومنتجات وحلول مصرفية جديدة تلبي تطلعاتهم في الفترة المقبلة.



وأوضحت معرفي أن دعم الطلبة والقطاع التعليمي في الكويت يحظى بأهمية كبيرة في البنك الأهلي الكويتي، لافتة إلى تعاونه مع العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في الكويت، من أجل المساهمة في تلبية احتياجات الطلبة والمساهمة في تطوير القطاع التربوي ضمن دوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة ورائدة في السوق المحلي.



ودعت الجميع إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي الكويتي، وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيارة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت من أجل الاطلاع على الحملات والحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها لمختلف فئات العملاء في السوق المحلي.