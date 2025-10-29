

يحرص البنك التجاري دوما على رعاية الفعاليات المجتمعية والإنسانية التي تخدم أفراد المجتمع الكويتي.



ومن هذا المنطلق، قام البنك برعاية حملة التبرع بالدم التي نظمتها محافظة الأحمدي في مجمع وير هاوس مول تحت شعار «قطرة من دمك.. حياة لغيرك» بالتعاون مع إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة وبرعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد.



وجاءت رعاية البنك لهذه الحملة في إطار تعاونه ورعايته للعديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تنظمها محافظات الكويت ومنها الأحمدي، وانطلاقا من إيمانه بأهمية دعم ورعاية الفعاليات الصحية والتوعوية التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني، وتجسيدا لمسؤولية البنك المجتمعية لدعم الأنشطة الصحية والتوعوية وغيرها من الفعاليات التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.



وبهذه المناسبة، أشاد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد بدور البنك التجاري الكويتي ومساهمته في نجاح حملة التبرع بالدم التي نظمتها محافظة الأحمدي وجعلها نموذجا يعكس مدى الحرص على بذل الخير والعطاء وتقديم الخدمات النبيلة لأفراد المجتمع، لافتا إلى أن الحملة تهدف إلى تشجيع ثقافة التبرع التطوعي لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الدم استجابة لنداء الواجب الإنساني، وإنقاذا لكثير من الحالات الصحية الحرجة وضحايا الحوادث التي تستدعي نقل الدم، وهي الحالات التي تكون في حاجة ماسة إلى المتبرعين.



من جهتها، أكدت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع أن رعاية البنك لحملة التبرع بالدم جاءت ضمن الدور الذي يلعبه «التجاري» في دعم مختلف شرائح المجتمع وتسليط الضوء على ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم بين جميع أفراد المجتمع على مدار العام، وذلك في إطار مسؤوليته الاجتماعية وأهمية المشاركة المجتمعية الفاعلة في مثل هذه الأنشطة الإنسانية والتوعوية، ونؤكد التزامنا بتعزيز النظام الصحي في الكويت لضمان إمدادات كافية ومستدامة من الدم ومشتقاته.