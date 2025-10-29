

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق شهادة Accredited Universal Banker الدولية المعتمدة، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية (KIBS) ومعهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل (Walbrook- LIBF)، في خطوة جديدة تؤكد التزام البنك المستمر بتطوير كوادره البشرية وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.



ويمثل إطلاق هذه الشهادة الدولية امتدادا للبرامج التدريبية المتطورة التي يتبناها البنك، بهدف رفع كفاءة موظفيه وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعرفة التي تؤهلهم للتقدم والتطور في بيئة العمل المصرفي المتغيرة، وتعزز قدرتهم على تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملاء بوبيان.



وتعليقا على ذلك، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحماد: يأتي إطلاق شهادة Accredited Universal Banker المعتمدة دوليا في إطار رؤية البنك الإستراتيجية الرامية إلى بناء كوادر مصرفية مؤهلة تمتلك أدوات النجاح في قطاع يشهد تطورات متسارعة ومستمرة، وهو ما يدفعنا إلى اعتماد مسارات تدريبية متخصصة تعتمد على المعرفة النظرية والخبرة العملية، بما يعكس واقع العمل المصرفي الحديث. كما تمثل هذه الشهادة خطوة جديدة نحو تطوير كوادرنا وتعزيز جاهزيتهم بمعايير عالمية لمتطلبات المستقبل المصرفي.



وأضاف ان التعاون المستمر مع معهد الدراسات المصرفية ومعهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل Walbrook- LIBF، والذي أثمر هذا البرنامج المعتمد حديثا، يشكل إضافة إلى خارطة التدريب المهني في البنك، ويضع معيارا جديدا لتطوير الكفاءات وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتميز في مجال الخدمات المصرفية للأفراد وفق أعلى المعايير الدولية.



من جانبه، صرح المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بوبيان، بشار الدوب: نحرص في بوبيان على خلق منظومة تدريبية متجددة ومرنة تواكب متغيرات هذا العصر والاحتياجات التدريبية سريعة التغير في سوق العمل في القطاع المالي والمصرفي، والتي تستوعب كل ما هو جديد في عالم الخدمات المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة موظفينا وضمان استمرارية تقديم تجربة مصرفية عالية وترسيخ مكانة بوبيان كمؤسسة مالية رائدة.