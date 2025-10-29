

نظمت كلية العمارة والتصميم في الجامعة الأمريكية الدولية AIU مؤخرا فعالية يوم التصميم لشهر أكتوبر، وهي فعالية دورية تجمع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والمتخصصين في مجالات التصميم والعمارة للاحتفاء بالإبداع والابتكار والحوار الثقافي من خلال مجموعة من الورش والمحاضرات التفاعلية.



وتميز يوم التصميم لهذا الشهر ببرنامج غني ومتنوع من الأنشطة الهادفة إلى إلهام الطلبة وتعزيز مهاراتهم في التفكير التصميمي والتطبيق العملي.



انطلقت الفعالية بورشة عمل حول إعداد لوحات الإلهام «Moodboards» وتطوير المفاهيم التصميمية، حيث تعرف الطلبة على أساسيات السرد البصري وبناء المفاهيم، وتعلموا كيفية تحويل الأفكار المجردة إلى رؤى تصميمية متكاملة تمهد لمشاريعهم الإبداعية المستقبلية.



كما تضمن اليوم فعالية تصميم الملصقات التاريخية، التي شجعت الطلبة على استكشاف المواضيع التاريخية وإعادة تفسيرها بأساليب تصميم جرافيكي معاصرة.



وشهدت الفعالية محاضرة مميزة بعنوان «العمارة والتصميم في الكويت» قدمتها المعماري والمصمم م.نصف النصف، حيث شارك تجربته الشخصية وانعكاساته المهنية في مجال العمارة والتصميم في الكويت وبدلا من اتباع سرد تاريخي تقليدي، ركزت المحاضرة على التجربة الحياتية والمهنية، مقدمة للطلبة رؤية معمقة حول واقع الممارسة المعمارية والتصميمية في السياق المحلي.



واختتمت الأنشطة بورشة عمل السيانوتايب «Cyanotype»، التي أضافت بعدا إبداعيا عمليا للفعالية، حيث أتيحت للطلبة فرصة تجربة هذه التقنية الطباعية الفوتوغرافية التاريخية لإنتاج مطبوعات فنية مميزة بالأزرق والأبيض تجمع بين الفن والحرفة والتصميم.



وتنظم كلية العمارة والتصميم فعالية يوم التصميم بشكل دوري على مدار العام الأكاديمي، حيث يركز كل إصدار على موضوعات وتخصصات وضيوف مختلفين، في إطار التزام الجامعة الأمريكية الدولية بتعزيز بيئة تعليمية تحفز الابتكار والوعي الثقافي والتعلم متعدد التخصصات.