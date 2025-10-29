

بتوجيهات من مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور ومدير فرع بلدية الأحمدي سعد الخرينج، نفذ مركز نظافة الفحيحيل، وبإشراف رئيس مركز نظافه الفحيحيل محمد الهاجري حملة ميدانية علي الشريط الساحلي لرفع مستوى النظافة في منطقة الفنطاس، حيث أسفرت الحملة عن رفع 5 سيارات مأكولات خفيفة، 9 سيارات مهملة، وتحرير 4 محاضر مخالفة عدم التقيد بشروط النظافة، و5 تعهدات وتحرير 4 إنذارات، وذلك عملا بنص المادة الثانية عشرة من القرار رقم 354 لسنه 2023 بشأن لائحة إدارة نفايات البلدية والنظافة العامة.



وأكد الهاجري أهمية مواصلة الحملات الميدانية ورفع مستوى النظافة في جميع مناطق محافظة الأحمدي، بما يحقق بيئة صحية وآمنة، ويعكس المظهر الحضاري للمحافظة.



وشارك في الحملة المفتشان يوسف العنزي ودلال الحمر.