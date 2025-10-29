

أعلنت إدارة العلاقات العامة عن الحملة التفتيشية السادسة للفرق الرقابية في إدارات النظافة بنطاق المحافظات الست على إشغالات الطرق واستغلال المساحة ورصد المخالفات.



وأوضحت أن الفريق الرقابي لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة قامت بتنفيذ الحملة الميدانية السادسة للكشف على مخالفات استغلال المساحة واتخاذ كل الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام بلوائح ونظم البلدية.



وأكدت قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ حملة ميدانية أسفرت عن تحرير 3 مخالفات إشغالات طرق عبارة عن استغلال مساحة أمام المحل من دون ترخيص وتوجيه 4 إنذارات ووضع 80 ملصقا ورفع 13 سيارة مهملة وتحويلها إلى حجز البلدية في منطقتي شرق وقبلة.