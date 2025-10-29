عاودت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات أمس، لتهبط دون مستوى 4 آلاف دولار للأونصة، رغم توقعات بإقدام البنك المركزي الأميركي على خفض أسعار الفائدة، وضغوط ناجمة عن مؤشرات انفراجة في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% مسجلة 3900.80 دولار للأونصة، خلال تداولات جلسة الأمس، بعد انخفاضه بأكثر من 3% أول من أمس إلى أدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.91% إلى 4017.50 دولارا للأونصة. وناقش كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأميركيين يوم الأحد إطار اتفاق تجاري لعرضه على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق هذا الأسبوع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.79% إلى 46.75 دولارا للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1571.85 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 1391.15 دولارا.