استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود وأعضاء المجلس، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمل المجلس، كما أهدوا سموه تقرير الأداء لسنة 2023-2025 بعنوان «جامعة عبدالله السالم من الفكرة إلى الكيان العلمي الرائد».



هذا، وقد أشاد سموه بجهودهم وما قدموه من دور بارز وفاعل خلال فترة تأسيس الجامعة، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود وأعضاء المجلس وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمل المجلس، كما أهدوا سموه تقرير الأداء لسنة 2023 - 2025 بعنوان «جامعة عبدالله السالم من الفكرة إلى الكيان العلمي الرائد».



هذا، وقد أشاد سموه بما قدموه من جهود متميزة خلال فترة تأسيس الجامعة، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية التشيك وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار، كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية التشيك وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.