لطالما وضعت «كبسولات الزمن» في أساسات المباني والصروح. وقد تجددت شعبية هذه الكبسولات السحرية بشكل ملحوظ في القرن العشرين، على الرغم من أن أصولها تعود إلى زمن موغل في القدم.

فكرة إرسال رسائل «عبر الزمن» ليست وليدة العصر الحديث، بل تعود إلى العصور القديمة. كان السومريون أول من استخدم مفهوم «كبسولات الزمن» عمليا، حيث كتبوا ملاحظات ورسائل على ألواح طينية موجهة إلى حكام المستقبل، ووضعوها في أساسات المعابد أثناء بنائها. ولا غرابة في ذلك، إذ إن السومريين هم أول من صاغ مفهوم الحركة الدورية للزمن، وقسموه إلى وحدات من الساعات والدقائق والأسابيع والأشهر والسنوات.

لقد طور فلكيو السومريين نظاما زمنيا متقدما من خلال مراقبة السماء، شمل ساعة مكونة من 60 دقيقة ويوما مكونا من 24 ساعة. وقبل ظهور الحضارة السومرية كانت مفاهيم القدماء عن الزمن غامضة وغير دقيقة.

هناك رأي آخر يرجح أن الفضل في تقليد «رسائل المستقبل» أو «كبسولات الزمن» يعود إلى المصريين القدماء الذين زودوا فراعنتهم ومتوفيهم الآخرين بكل ما قد يحتاجونه في الحياة الآخرة.

وضع المصريون القدماء مقتنيات وأشياء متنوعة داخل المقابر، ما يعتبر شكلا آخر من أشكال كبسولات الزمن القديمة. وبهذا المعنى، فإن الأهرامات والمعابد والصروح المصرية كانت في جوهرها رسائل وصلت إلى المستقبل، وإن كان القصد الأساسي منها بالنسبة للمصريين هو خدمة المتوفى في الحياة الآخرة.

كبسولات الزمن اكتسبت شعبية واسعة في القرن العشرين، حيث سارعت البشرية إلى تبني هذه الطريقة في مسابقة رمزية مع الزمن، متأثرة بإيمانها بالتقدم التكنولوجي المتسارع وبفكرة أن العالم مقبل على تغيير جذري خلال عقود قليلة.

أول كبسولة زمنية حديثة معترف بها رسميا هي ما يعرف باسم «سرداب الحضارة»، الذي تم تشييده على مدى أربع سنوات بين 1937 و1940.

قبل بناء هذا السرداب لم يكن مفهوم «كبسولة الزمن» شائعا أو متداولا.

وترجع فكرة حفظ رسالة للأجيال القادمة داخل «سرداب الحضارة» إلى ثورنويل جاكوبس، رئيس جامعة «أوغلثورب»، مما أكسبه لقب «أبي كبسولة الزمن الحديثة».

سرداب الحضارة، عبارة عن غرفة في الطابق السفلي بمبنى جامعة أوغليثورب بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية، وتحتوي على ميكروفيلم خزنت فيه معلومات وكتب ومسرحيات وأطروحات دينية، إضافة إلى ألعاب ودمى، وكاميرا، وصابون، وجوارب، وآلة كاتبة، ومحمصة خبز كهربائية، وغيرها من منتجات الحضارة والأدوات المنزلية. حفظ أيضا في هذا القبو زوج من الجوارب النسائية وأظافر صناعية وستة عبوات من الجعة وفلوت بلاستيكي.

جاكوبس استوحى فكرته من مقبرة الفرعون توت عنخ آمون التي اكتشفت عام 1922، والتي فتحت للعالم نافذة مدهشة على الحضارة المصرية القديمة.

وتقرر أن يتم إغلاق كبسولة الزمن المعاصرة «سرداب الحضارة»، على أن تفتح عام 6177.. هذا التاريخ مرتبط بالحضارة المصرية القديمة، حيث وضع التقويم المصري عام 4241 قبل الميلاد، أي قبل 6177 عاما من بدء بناء «سرداب الحضارة».

افترض رئيس جامعة «أوغلثورب» أن أحفاد البشر الذين سيعيشون بعد ستة آلاف عام سينظرون إلى كبسولته الزمنية بنفس مشاعر الذهول والتقدير التي انتابت المعاصرين عند مشاهدتهم كنوز توت عنخ آمون.

هناك كبسولات زمنية أخرى شهيرة، منها كبسولة وضعت في مدينة نيويورك في 23 سبتمبر 1939. كانت هذه الكبسولة ثقيلة الوزن، حيث بلغ 363 كيلوغراما، ما دفع البعض إلى تسميتها بـ «القنبلة الموقوتة». دفنت هذه الكبسولة، التي كانت على شكل أسطوانة ضخمة مصنوعة من سبيكة من الكروم والنحاس والفضة على عمق 15 مترا في حديقة «فلاشينغ ميدوز».

أما في الوقت الحاضر، فيكتب البعض رسائل لأنفسهم في المستقبل، أو أحفادهم، أو للأجيال القادمة، ويخبئونها بعيدا عن الأعين، محولين إياها إلى كبسولات زمنية شخصية. هي تشبه بشكل ضمني الصور الفوتوغرافية، حيث تمثل وسيلة لاختبار الزمن من خلال توثيق اللحظة الحالية واستعادتها لاحقا أو إرسالها إلى المستقبل. يفعل البعض ذلك بدافع الرغبة في ترك أثر أو بصمة في التاريخ.