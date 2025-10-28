أعلنت شركة «أمازون»، عملاق التجارة الالكترونية الأميركية، الثلاثاء، أنها تخطط لتسريح 14 ألف موظف من أقسامها المختلفة في أكبر جولة تسريحات منذ سنوات في خطوة قالت إنها «لتنظيم أكثر مرونة نظرا للطبيعة التحويلية للذكاء الاصطناعي».



وقالت نائبة رئيس الشركة لشؤون الموارد البشرية والتكنولوجيا بيث غاليتي أن عملية الخفض تستهدف تقليل البيروقراطية وإزالة الطبقات الإدارية الزائدة وتوجيه الموارد نحو المجالات الأكثر أولوية، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي «يمكن الشركات من الابتكار بشكل أسرع بكثير من أي وقت مضى».



ويأتي تقليص الوظائف في «أمازون» وسط موجة من التسريحات في شركات التكنولوجيا والتجزئة الأخرى طاولت آلاف الموظفين مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ قامت شركة «ميتا» الأميركية للخدمات التكنولوجية المالكة لتطبيقي إنستغرام وفيسبوك بتسريح 600 موظف الأربعاء الماضي.



كما بدأت شركة مايكروسوفت الأميركية بإلغاء 9000 وظيفة في يوليو الماضي، في حين أعلنت شركة «تارغت» الأميركية التي تمتلك متاجر لبيع مجموعة واسعة من السلع الأسبوع الماضي أنها ستلغي 1000 وظيفة في مكاتب الشركة وتغلق 800 وظيفة شاغرة.