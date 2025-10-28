أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة كربلاء العراقية الاثنين 4 عمال طمرتهم أطنان من التمور إثر انهيار سقف مخزن في منطقة الحسينية التابعة للمحافظة.



وأفادت مديرية الدفاع المدني في بيان بأن "الفرق تدخلت على الفور بعد تلقي بلاغ عن الحادث، ونجحت في انتشال العمال الأربعة من تحت الأطنان التي انهارت عليهم من التمور المخزّنة على السقف الثاني للمبنى"، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".



وأضاف البيان أن "العمال تم نقلهم فور إنقاذهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم مستقرة".