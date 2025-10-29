

أكدت وزارة التربية والتعليم السورية أن تلاميذ وطلاب المدارس الافتراضية السورية الخاصة نظاميون ومماثلون للدارسين داخل سورية، ويحق لهم الانتقال والتسجيل في المدارس العامة والخاصة ومن في حكمها.



وقال مدير التعليم الخاص في الوزارة معن السيد في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية «سانا»: إن المدارس الافتراضية الخاصة هي مؤسسات تعليمية غير حكومية مرخصة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة في القرار رقم 5832-943 بتاريخ 18-12-2021، والمعدلة بالقرار رقم 1656-943 تاريخ 23-5-2024.



وأضاف: إن هذه المدارس تستهدف الطلاب الدارسين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، حيث توفر تعليما وتعلما عن بعد متزامنا للتلاميذ والطلاب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وفق السياسة التربوية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.



ولفت السيد إلى أنه يتم إجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لطلاب هذه المدارس وفق الأنظمة والقوانين النافذة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية حصرا.

وأكد السيد أن الوثائق الممنوحة لطلاب هذه المدارس والمصدقة أصولا تعتبر وثائق رسمية.

يذكر أن تجربة المدارس الافتراضية في سورية بدأت عام 2022 عبر 19 مدرسة موزعة على عدد من المحافظات السورية، ليصل عددها اليوم إلى 47 مدرسة معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في عدد من المحافظات.