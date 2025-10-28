أكد خلال افتتاحه المعرض بحضور وزراء التجارة بدول الخليج أهمية تنمية القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية



طارق عرابي

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم (الثلاثاء) إن المعرض الخليجي الصناعي الثالث يجسد روح التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف الوزير العجيل خلال افتتاحه المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعة الكويتية وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة في دول (التعاون) أن "دول الخليج تولي اهتماما بتنمية القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وأوضح أن المعرض يأتي ليكون ملتقى خليجيا رائدا يجمع بين رواد الصناعة والمستثمرين والمبتكرين ويهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة وتشجيع الصناعات التحويلية ورفع الوعي بأهمية القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في دولنا الخليجية.

وذكر أن المعرض يسعى إلى توسيع الأسواق أمام المنتجات الخليجية وتوفير بيئة لتبادل الخبرات والمعرفة الصناعية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإتاحة الفرص لبناء شراكات جديدة مع الشركات الكبرى بما يسهم في تحقيق التكامل والتنمية المستدامة.

وأعرب عن سعادته بتزامن افتتاح المعرض مع إطلاق (منصة الخليج الصناعية) وهي أول منصة إلكترونية شاملة تربط دول (مجلس التعاون) بالبيانات الصناعية والاقتصادية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وآليات الربط الإلكترونية مع مصادر البيانات الوطنية لتحديث المعلومات بشكل آني ودقيق، مؤكدا أنها "تشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل والتعاون الصناعي بين دول (مجلس التعاون)".

وذكر أن "هذا الحدث يبرز أهمية تعزيز الابتكار الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد الخليجية وتمكين الصناعات الوطنية لتكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية".

وأفاد بأن المعرض ستتخلله جلسة نقاشية تشكل فرصة ثمينة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين دول المجلس ومناقشة استراتيجيات ربط التوطين بالاستدامة الاقتصادية والبينية والاجتماعية بما يثري فعالياته ويعزز أهدافه في بناء تعاون خليجي متين وقائم على المعرفة والشراكة الفعالة.

وأعرب الوزير العجيل عن تطلعه إلى أن يكون افتتاح المعرض "خطوة جديدة في مسيرة التعاونِ الخليجي المشترك ومحفزا لمزيد من التكامل الصناعي والاقتصادي بين (دول المجلس)" متوجها بجزيل الشكر والتقدير إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولكافة الجهات المنظمة والمشاركة على جهودهم المتميزة في إنجاح هذا الحدث الخليجي المهم.

وقام وزراء التجارة والصناعة بدول الخليج رفقة أعضاء الوفود المشاركة بجولة في أرجاء المعرض للاطلاع على أبرز المصانع المشاركة والتعرف على الابتكارات والفرص الاستثمارية التي يقدمها المعرض.

وعلى هامش المعرض تم تكريم المصانع الفائزة بجائزة التميز الصناعي الخليجي لعام 2025.