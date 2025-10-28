شهدت جماهير كرة القدم السعودية مواجهة مثيرة بين اتحاد جدة والنصر على أرضية ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أداء قوي ومميز على مدار شوطي اللقاء.

وبذلك اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي البطولة وهم : الفتح والخليج والخلود والأهلي والقادسية والشباب والهلال واتحاد جدة.

تقدم الاتحاد عن طريق لاعبه كريم بنزيمة في الدقيقة 15 حيث تسلم كرة عرضية وسددها مباشرة داخل المرمى معلنا عن هدف التقدم، قبل أن يدرك أنجيلو التعادل للنصر في الدقيقة 30، بعد متابعة عرضية رونالدو داخل منطقة الجزاء وأهدر الاتحاد فرصة الهدف الثاني في الدقيقة الـ44 بعد هجمة مرتدة منظمة، وصلت لبنزيمة الذي أرسل كرة عرضية لصوب زميله روجر الذي سدد كرة وكان غير موفق وسجل حسام عوار في الدقيقة الـ45+2 هدف التقدم مجددا للاتحاد، حيث تسلم عرضية من ميتاي في منطقة الجزاء وسدد الكرة بكل قوة داخل الشباك.



وفي الشوط الثاني شهدت الدقيقة الـ49 أشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب الاتحاد أحمد الجليدان بعد تدخل عنيف على أيمن يحيى وفي الدقيقة الـ77، ضاعت فرصة الهدف الثالث لنادي الاتحاد، حيث أرسل نجولو كانتي كرة عرضية لبرجواين الذي توغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة بقوة في زاوية صعبة، ولكنها مرت لخارج الملعب فيما فشل رفاق رونالدو طوال الشوط الثاني في العودة للقاء من جديد ليخرج خاسرا في اول مباراة له هذا الموسم.