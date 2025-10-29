أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات السافرة التي قامت بها قوات الدعم السريع إثر استهدافها للمدنيين الأبرياء العزل في مدينة الفاشر بجمهورية السودان الشقيق.

وجددت وزارة الخارجية في بيان لها تأكيد الكويت على أهمية توفير الحماية للمدنيين في جمهورية السودان الشقيق وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون عوائق وعلى الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة اتساقا مع ما نص عليه إعلان جدة لعام 2023.

وأكدت موقف الكويت الثابت الداعي للوقف الفوري للعنف وتغليب لغة الحوار وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية السودان الشقيق.