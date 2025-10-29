أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن سقوط نحو مئة شهيد جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الليلة الماضية.

وكانت ذكرت مصادر طبية في القطاع في وقت سابق من اليوم، ان 63 فلسطينيا بينهم 24 طفلا استشهدوا جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع منذ مساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 18 فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال استشهدوا في مجزرة مروعة إثر قصف منزل يعود لعائلة أبودلال في مخيم (النصيرات) وسط القطاع بينما ما زال عدد من أفراد العائلة تحت الأنقاض.

كما استهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم (إنسان) شرق مستشفى (شهداء الأقصى) في مدينة (دير البلح) مما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم أطفال.

وفي مخيم (البريج) وسط القطاع استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين في قصف منزل فيما استشهد مواطن وطفل في استهداف خيم نازحين بمنطقة (المواصي) كما أسفر قصف استهدف مركبة في (خانيونس) عن استشهاد خمسة أشخاص.

وفي مدينة غزة استشهد أربعة أشخاص بينهم طفل ورضيع من عائلة البنا بعد قصف منزلهم في حي (الصبرة) بينما لا يزال عدد من أفراد الأسرة تحت الأنقاض وأصيب تسعة آخرون كما استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل في غارة استهدفت منزلا قرب منطقة (اليرموك).

وذكرت (وفا) أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في (بيت لاهيا) شمال القطاع جراء استهداف مدرسة تؤوي نازحين فيما استشهد مواطن آخر إثر قصف خيمة للنازحين جنوب مخيم (النصيرات).