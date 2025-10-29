تلقى دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، نسخة من تاج مذهب، هي هدية رمزية على هامش زيارته لسيئول المحطة الثالثة من جولته الآسيوية.



واجتمع ترامب بنظيره الكوري الجنوبي في جيونغيو مقر انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «ابيك»، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ لخفض التوترات التجارية بين البلدين.



وفي ختام حفلة استقبال فخمة في جينجيو، قدمت لترامب نسخة طبق الأصل من تاج كان يضعه ملوك شيلا، السلالة التي حكمت كوريا من عام 57 قبل الميلاد إلى سنة 935 ميلادية.



وأبلغ ترامب أن الهدية هي نسخة طبق الأصل من «أكبر وأفخم تاج ذهبي موجود» من عصر شيلا.



وبحسب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، يرمز التاج إلى «السلام والتعايش والازدهار المشترك في شبه الجزيرة، وهي قيم تعكس فترة طويلة من الاستقرار في ظل سلالة شيلا».



ومنح ترامب أيضا وسام موغونغوا، وهو أعلى وسام استحقاق في كوريا الجنوبية.



وقيل له إن الوسام المزين بورقة غار منح له على «السلام والازدهار اللذين سيسهم في تحقيقهما في شبه الجزيرة الكورية».



ورد الرئيس الأميركي بالقول: «إنه شرف عظيم.. أود وضعه فورا».



وفي السياق، أعلن الرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق تجاري مع رئيس كوريا الجنوبية.



وردا على أسئلة الصحافيين في هذا الصدد، قال ترامب: «لقد أنجزناه»، من دون تفاصيل إضافية.



هذا، وقال ترامب إنه يتوقع «لقاء ممتازا» مع الرئيس الصيني، في وقت يؤمل بهدنة في الحرب التجارية الشرسة بين القوتين الكبريين.



وفي الطائرة الرئاسية «اير فورس وان» التي أقلته إلى كوريا، قال ترامب إنه يتوقع «لقاء ممتازا.. على أن تتم معالجة مشاكل كثيرة» خلال اجتماعه المقرر الخميس مع نظيره الصيني.



وأضاف: «لقد تحدثنا إليهم، لا ندخل هذا الاجتماع بشكل عفوي. اعتقد أننا سنحقق نتيجة جيدة جدا بالنسبة إلى بلادنا والى العالم».