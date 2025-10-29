تستضيف البلاد بعد غد الجمعة، البطولة الآسيوية للرماية بمشاركة 17 منتخبا وتقام على مجمع ميادين صباح الأحمد للرماية وتستمر منافستها حتى الثامن من نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي، في كلمته في المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة اليوم الأربعاء، إن استضافة الكويت لهذا الحدث الرياضي المهم تأتي من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية برياضة الرماية.

وأضاف العتيبي أن البطولة ستشهد منافسات قوية بين المنتخبات لما تمتلكه من رماة على مستوى فني عال، لافتا إلى ما تنطوي عليه من أهمية أيضا كونها تعتبر تحضيرا لبطولات التأهل التي ستقام العام المقبل لأولمبياد (لوس أنجلس 2028).

وأوضح أن بطاقات التأهل للأولمبياد الخاصة بقارة آسيا زادت أربع بطاقات بعد الأداء المتميز للرماة الآسيويين في أولمبياد (طوكيو 2020) و(باريس 2024).

وذكر العتيبي أن البطولة ستشهد مشاركة 15 حكما كويتيا إضافة إلى حكام من قطر والإمارات والمغرب وبعض الدول الآسيوية.

ولفت إلى حضور رئيس الاتحاد الدولي للرماية لوشيانو روسي حفل الافتتاح الذي سيقام بعد غد الجمعة وسيكون حفلا مبسطا يعبر عن هوية الكويت وانجازاتها في رياضة الرماية.

وبيّن أن من ضمن فعاليات البطولة استضافة الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية برئاسة الشيخ سلمان الحمود وسيكون من أهم بنود جدول الأعمال اعتماد جدول البطولات الآسيوية.

وأعرب العتيبي عن شكره لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله على دعمهما الكبير لرياضة الرماية.

من جهته قال أمين سر الاتحاد الكويتي للرماية عبيد العصيمي في كلمته إن المنتخب الكويتي جاهز للبطولة من خلال التدريبات المكثفة معبرا عن ثقته بتحقيق رماة الكويت الميداليات وصعود منصات التتويج.

وأضاف العصيمي أن منافسات البطولة ستكون لعبة (تراب) رجال وسيدات و(سكيت) رجال وسيدات مشيرا إلى اقامة المنتخبات المشاركة معسكراتها التدريبية قبل انطلاق البطولة في مجمع ميادين الرماية.

وأوضح أن المنتخب الكويتي لديه صف ثان من الرماة يدعم المنتخب الأول معربا عن أمله في اثبات اللاعبين الشباب جدارتهم العالية ليكونوا رافدا أساسيا للمنتخب الأول.