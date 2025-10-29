استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس، نائب القائد العام لقوات الدرك التركية (الجندرما) الفريق أول حسين كورت أوغلو، والوفد المرافق له، حيث بحث معه سبل تطوير التعاون بين الحرس الوطني وقوات الدرك التركية من خلال تنفيذ بنود بروتوكول التعاون المشترك.

وأكد الفريق الركن حمد البرجس أهمية زيارة الوفد التركي استكمالاً لتحقيق بنود بروتوكول التعاون، وما تم التوصل إليه من خطوات تنسيقية، خاصة في مجال التدريب وإقامة التمارين المشتركة.

ثم قام نائب القائد العام لقوات الدرك التركية (الجندرما) الفريق أول حسين كورت أوغلو والوفد المرافق له بزيارة إلى مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات في الحرس الوطني، حيث كان في استقبالهم قائد التعزيز العميد الركن عبدالله صالح عبدالله، وقائد العمليات والتدريب العميد الركن صالح مفلح غنيم.

واستمع الوفد إلى إيجاز عن المركز ومهامه في الارتقاء بعمليات تأمين مواقع الحرس الوطني والمنشآت الحيوية التي يتولى الحرس الوطني حمايتها، ودوره في تعزيز جهود الحرس الوطني بإسناد أجهزة الدولة في الأزمات والأحداث الطارئة عبر الربط الآلي بين مركز عمليات الحرس الوطني مع وزارات ومؤسسات الدولة، فضلاً عن الجهود المبذولة لمواكبة أحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني.